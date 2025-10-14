Dacia Spring MY26 | più potenza e autonomia per la city car elettrica
(Adnkronos) – Dacia aggiorna Spring MY26 introducendo un’evoluzione tecnica profonda che ne migliora comfort, sicurezza e prestazioni, senza tradire la filosofia del marchio: offrire mobilità elettrica accessibile. La nuova Dacia Spring si basa su una piattaforma rinforzata e su due inedite motorizzazioni da 70 e 100 cavalli, che sostituiscono i precedenti propulsori Electric 45 ed . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
