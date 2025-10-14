Dacia Spring MY26 | più potenza e autonomia per la city car elettrica

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dacia aggiorna Spring MY26 introducendo un’evoluzione tecnica profonda che ne migliora comfort, sicurezza e prestazioni, senza tradire la filosofia del marchio: offrire mobilità elettrica accessibile.  La nuova Dacia Spring si basa su una piattaforma rinforzata e su due inedite motorizzazioni da 70 e 100 cavalli, che sostituiscono i precedenti propulsori Electric 45 ed . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Dacia Spring 2025 | Com’è & Come Va - Nel panorama delle vetture a zero emissioni, la Dacia Spring 2025 emerge come una proposta decisamente interessante, posizionandosi nella fascia di prezzo inferiore ai 20. Segnala motorionline.com

dacia spring my26 pi249Sandero e Jogger restyling, Spring MY26: aggiornamento globale - VIDEO - La principale è il sistema full hybrid da 155 CV, già visto sulla Bigster: sulla Jogger sostituisce il precedente Hybrid 140, ... Da quattroruote.it

Dacia Spring incentivi 2025 - Nel dettaglio la Spring è il primo veicolo 100% ... Scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Dacia Spring My26 Pi249