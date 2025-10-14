Da Sting a Beyoncé | le star del pop fuggono dalle band

Damiano lo corteggiano anche durante i concerti. L'altra sera a Roma si sono presentati gli altri Måneskin al gran completo: Victoria, Ethan e Thomas erano tra il pubblico del PalaEur. Chissà se basterà per farlo tornare sui suoi passi. D'altronde Damiano l'ha già spiegato in tutte le salse: la vita da band non gli basta più. Gli va stretta. È arrivato il momento di dimostrare qualcosa di più. Qualcosa di diverso. Ma è solo l'ultimo di una lunga serie di musicisti in fuga dalle band che li hanno portati al successo. Sir Paul McCartney, ad esempio, non aveva bisogno di dimostrare nulla dopo i Beatles. 🔗 Leggi su Iltempo.it

