Da quando ho smesso di nascondermi e ho detto di avere il cancro ho ripreso a respirare la vita… Mi accusavano di non avere partecipato al ricordo di Pippo Baudo per una vacanza altro che vacanza | parla Enrica Bonaccorti

“Spero di potervi dare notizie belle appena ci saranno, in ogni caso non mi nasconderò più”. Due settimane fa Enrica Bonaccorti aveva rivelato di essere malata di tumore, poi aveva concesso al Tg1 un’intervista per spiegare la scelta di allontanarsi dai riflettori (e dai social) per molti mesi. Poche ore fa, a sorpresa, è tornata a comunicare con i suoi follower attraverso un post sulla sua pagina Instagram nel quale confessa di essere stata travolta dall’affetto delle persone – famose e non – e di non volersi più nascondere. “Vorrei abbracciarvi tutti, dirvi grazie uno per uno, conoscere anche quelli che non conosco e che mi danno tanta forza con le parole più affettuose che potessi immaginare!”, ammette la conduttrice e scrittrice, che poche settimane fa aveva annunciato di essere malata mostrandosi in una foto in cui appariva su una sedia a rotelle, spinta dalla figlia Verdiana Pettinari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

