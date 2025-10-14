Da Pochettino ottime notizie per il Milan | Pulisic? La sua caviglia ha reagito bene

Verso Milan-Fiorentina, Pulisic potrebbe giocare da titolare? Da Pochettino e dagli USA arrivano notizie confortanti. Ecco le parole del CT. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Da Pochettino ottime notizie per il Milan: “Pulisic? La sua caviglia ha reagito bene”

Contenuti che potrebbero interessarti

LA CUCINA DI GILDA. . TRECCINE BRIOCHE CON GOCCE DI CIOCCOLATO FONDENTE golose e profumate Ottime per la colazione inzuppate nel latte, alle feste vanno a ruba tra grandi e piccini, finiscono subito, e sono anche molto gradite se offerte co - facebook.com Vai su Facebook

#milan #Estupinan infortunio alla caviglia. #Pochettino: "#Pulisic soffre di un piccolo problema a ..." #SempreMilan - X Vai su X

Milan, cresce la preoccupazione per un big in nazionale: arrivano notizie che fanno tremare Allegri - Preoccupazione in casa Milan: dagli Stati Uniti arrivano notizie poco rassicuranti sulle condizioni di Christian Pulisic. notiziemilan.it scrive

Milan, Pulisic è da valutare per Usa-Ecuador: cosa ha detto Pochettino sul suo infortunio - Il centrocampista degli Stati Uniti non si è allenato nella giornata di giovedì ed è in dubbio per l'amichevole con l'Ecuador in programma nella notte italiana. Da sport.sky.it

Milan in ansia, Allegri teme per un suo giocatore chiave. E dalle nazionali altri pensieri - Il Milan riceve notizie poco confortanti dal ritiro delle nazionali, con diverse situazioni da monitorare in vista della ripresa del campionato. Segnala tuttosport.com