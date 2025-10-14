Da Picasso a Modigliani | a Padova vanno in scena le avanguardie
(askanews) – Palazzo Zabarella a Padova presenta una mostra realizzata in collaborazione con il LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, dedicata ai protagonisti delle avanguardie storiche intorno ai nomi di due giganti del moderno. Federico Bano, presidente della Fondazione Bano, ci ha presentato l’esposizione, che inaugura il 16 ottobre. «È una mostra che racconta il Novecento – ha spiegato ad askanews – proprio dall’inizio del secolo a fine del secolo e arriva ai giorni nostri. E racconta due perle, una è Modigliani, l’altra è Picasso, ma tra questi due grandi artisti che hanno rivoluzionato, come altri naturalmente, il Novecento, c’è una quantità di altri lavori fatti da artisti anche importanti. 🔗 Leggi su Amica.it
