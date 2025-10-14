Da ottobre 2025 a giugno 2026 presso la scuola superiore di Catania Supertalks

Cataniatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giro nel mondo di oggi attraverso il ciclo di appuntamenti che unisce le menti più brillanti e innovative della cultura e della scienza italiana: nasce così SUPERTalks! la rassegna promossa dalla Scuola Superiore dell’Università di Catania che da ottobre 2025 invita ogni mese i suoi studenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ottobre 2025 giugno 2026Assegno unico, a ottobre oltre 6 milioni di famiglie ricevono il pagamento Inps - L’Inps ha annunciato il calendario dei pagamenti di ottobre per l’assegno unico. Segnala alfemminile.com

ottobre 2025 giugno 2026Assegno unico di ottobre, calendario Inps con importi rivalutati per le famiglie - Assegno unico 2025: quando arriva a ottobre e quanto spetta per ogni figlio. Secondo quifinanza.it

ottobre 2025 giugno 2026Concorso scuola 2025, ecco i bandi. Requisiti e link per le domande - Ecco i requisiti e i link per presentare istanza di partecipazione. Secondo money.it

Cerca Video su questo argomento: Ottobre 2025 Giugno 2026