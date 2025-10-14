Da Giappone e Stati Uniti a scuola da Peppe Zullo a Orsara di Puglia

Lunedì 13 ottobre ha compiuto 30 anni ‘Appuntamento con la Daunia’, evento che il cuoco contadino Peppe Zullo, dal 1995, organizza per raccontare impegno e progetti utili a trasformare in sviluppo le enormi potenzialità della Capitanata. Un’occasione storica celebrata da ospiti speciali: assieme. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

