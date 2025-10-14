Da Ferentino a Colleferro scappa dagli arresti domiciliari per amore
Troppo forte il sentimento per la sua amata tanto da percorrere oltre 25 chilometri in auto e raggiungere la sua fidanza da Ferentino a Colleferro nonostante fosse agli arresti domiciliari. Questa volta però questa ‘fuga d’amore' è costata cara ad un 25enne ciociaro che è stato preso dai. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
