Da Ferentino a Colleferro scappa dagli arresti domiciliari per amore

Frosinonetoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Troppo forte il sentimento per la sua amata tanto da percorrere oltre 25 chilometri in auto e raggiungere la sua fidanza da Ferentino a Colleferro nonostante fosse agli arresti domiciliari. Questa volta però questa ‘fuga d’amore' è costata cara ad un 25enne ciociaro che è stato preso dai. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Ferentino Colleferro Scappa Arresti