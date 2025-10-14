Da ex paziente oncologica tatuo gratis il seno alle donne malate di tumore Così le aiuto a sentirsi belle nonostante il cancro
«Mi piace dare una narrazione diversa del tumore al seno, cercando di cambiargli volto attraverso la bellezza». Valentina Liberatore, 39enne di origini umbro-venezuelane e impiantata. 🔗 Leggi su Leggo.it
Altre letture consigliate
QT 7 “Stato di attuazione e prospettive della Rete Oncologica Regionale in Umbria” A Maria Grazia Proietti e Francesco Filipponi (Pd) risponde la presidente Stefania Proietti: “I percorsi per l’assistenza integrata multidisciplinare sono la modalità organizzativa Vai su Facebook
Valentina, ex paziente oncologica ricostruisce capezzoli in 3D. "Così aiuto le donne a sentirsi belle nonostante il cancro" - Valentina Liberatore sorride mentre apre la porta del suo studio nel quartiere Appio- Riporta romatoday.it
Winners Cup: il messaggio di Lautaro ai pazienti ed ex pazienti di oncologia pediatrica - Unico torneo al mondo dedicato esclusivamente a ragazzi e ragazze in cura o dimessi dai ... Segnala rainews.it
Pazienti oncologici : "Non passano per il Cup per prenotare i controlli" - Tutti i pazienti oncologici presi in carico dall’ospedale tifernate vengono seguiti nel decorso della malattia senza che loro debbano accedere al Cup per la prenotazione dei controlli e degli ... Si legge su lanazione.it