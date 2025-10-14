Da ex paziente oncologica tatuo gratis il seno alle donne malate di tumore Così le aiuto a sentirsi belle nonostante il cancro

«Mi piace dare una narrazione diversa del tumore al seno, cercando di cambiargli volto attraverso la bellezza». Valentina Liberatore, 39enne di origini umbro-venezuelane e impiantata. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «Da ex paziente oncologica, tatuo gratis il seno alle donne malate di tumore. Così le aiuto a sentirsi belle nonostante il cancro»

