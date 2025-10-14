Da ex a fratelli | Hunziker e Ramazzotti la pace adulta

Tra passato e presente, Michelle Hunziker riapre il cassetto dei sentimenti: il legame con Eros Ramazzotti oggi è un porto sicuro, nato dalla consapevolezza di errori e fragilità. Nel raccontarsi, la conduttrice mette in fila rimpianti, cadute e rinascite, con uno sguardo che non arretra davanti alla complessità delle relazioni e della maternità. Un legame . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

