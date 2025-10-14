Da domani al via lavori stradali

Da mercoledì 15 ottobre partono alcuni lavori stradali con conseguenti modifiche a sosta e circolazione: fino a venerdì 17 ottobre in orario 8:30 – 18:30 scatta il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Anconetana all'altezza del civico 85 per 20 metri di lunghezza. Fino a sabato 25 ottobre dalle 8:30 alle 17:30 scattano in via Donizetti tra il civico 3 e il civico 9 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso, il divieto di sosta con rimozione e il divieto di utilizzare il marciapiede adiacente alla carreggiata tra il civico 3 e il civico 9 e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in alcuni tratti di via di San Leo.

