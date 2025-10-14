I due leader del Napoli, Giovanni Di Lorenzo e Scott McTominay, hanno confermato affidabilità e continuità anche con le rispettive nazionali. Entrambi hanno disputato due gare complete, accumulando 180 minuti ciascuno e offrendo prestazioni solide. Il capitano azzurro ha mantenuto il livello mostrato anche in Italia-Israele, mentre lo scozzese continua a essere un punto fermo per la Scozia, sia in fase di copertura che negli inserimenti. Due pilastri che tornano a disposizione di Antonio Conte con fiducia e condizione. De Bruyne e Anguissa gestiti, Elmas sempre in campo. Tra i protagonisti internazionali, Kevin De Bruyne ha disputato 171 minuti con il Belgio, dosando le energie ma confermando il suo peso tecnico. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Da De Bruyne a Hojlund, i minuti dei giocatori del Napoli nella pausa per le Nazionali di ottobre