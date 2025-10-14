Sul campo per valutare da vicino gli interventi necessari e definire, insieme agli enti locali, le priorità su cui mantenere alta l’attenzione e come ripartire le risorse. Così Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione con delega alla Protezione civile, è arrivata in Valsamoggia per visitare le aree colpite dalle ondate di maltempo e dalle alluvioni, ispezionando i punti critici lungo il Rio Crespellano e il torrente Samoggia. Un lungo sopralluogo insieme alla sindaca Milena Zanna, cominciato da Crespellano, in via IV Novembre, dove nell’ottobre 2019 l’omonimo Rio che lì scorre intubato è straripato allagando case, scuole, negozi, aziende e una chiesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Crespellano a Savigno, il tour dei disastri