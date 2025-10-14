Da Catania a Malta l' ambasciatore dell' uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari
Un importante appuntamento culturale animerà la capitale maltese sabato 18 ottobre, quando l’Ambasciatore Italiano dell'uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari Davide Vinciprova, presenterà il suo libro, simbolo nazionale dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il 15 Ottobre 2025 presso il Centro Universitario Sportivo (CUS) di Catania, Viale Andrea Doria n. 6 (ingresso Via Santa Sofia n. 13),, si svolgerà l’evento “Malta day in Sicily with EURES”. L’evento si rivolge a tutti coloro che sono interessati a cogliere le opport - facebook.com Vai su Facebook