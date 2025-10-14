Da BPS 50 milioni di euro per chi hanno subito danni dall’esondazione del fiume Seveso

Banca Popolare di Sondrio, rilanciando l’iniziativa già promossa dal Gruppo BPER di cui fa parte, mette a disposizione un plafond di 50 milioni di euro per sostenere famiglie e imprese della città metropolitana di Milano e dell’area Monza-Brianza che hanno subito pesanti danni provocati. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Altre letture consigliate

Previsti per quest'anno 735 milioni di euro per F-35, 625 milioni per il programma #Gcap e 740 milioni per #Eurofighter. Tutti i dettagli su http://Startmag.it - X Vai su X

Regione Sicilia stanzia 7,2 milioni euro manutenzione dighe: triplo rispetto media 2017-2024 di 2 milioni. Schifani e Colianni: cambio passo, avviati 70 interventi su 21 dighe e 4 adduttori. Impegnato 85% risorse, 6,1 milioni. Lavori Ponte Barca, Olivo, Poma, - facebook.com Vai su Facebook

Banca Popolare di Sondrio stanzia 50 milioni di euro a sostegno di famiglie e imprese lombarde colpite dal maltempo - Banca Popolare di Sondrio, rilanciando l’iniziativa già promossa dal Gruppo BPER di cui fa parte, mette a disposizione un plafond di 50 milioni di euro per sostenere famiglie e imprese della città met ... Si legge su primalavaltellina.it

Fatture false per oltre 50 milioni di euro, 14 indagati - I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Udine, nell'ambito dell'operazione "Carta Bianca", hanno denunciato 14 cittadini cinesi, perché emettevano e utilizzavano fatture per ... Segnala ansa.it

Massimo e Cristian Vitali indagati per bancarotta fraudolenta: sequestrati 50 milioni di euro in quote societarie. La nota: «Noi estranei» - C'è il gruppo Vitali di Cisano Bergamasco, un colosso nel settore delle infrastrutture a Bergamo e non solo, al centro dell'inchiesta della Guardia di finanza che oggi (29 luglio 2025) ha portato al ... Come scrive bergamo.corriere.it