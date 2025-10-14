Da 524mila anime a un sogno planetario | Capo Verde scrive la fiaba più bella dei Mondiali 2026

Il 13 ottobre 2025 è una data che resterà impressa per sempre nella memoria di Capo Verde. Con una vittoria convincente per 3-0 contro eSwatini, la nazionale capoverdiana ha compiuto un’impresa storica: la qualificazione ai Mondiali di calcio 2026, che si disputeranno in Canada, Stati Uniti e Messico. Per la prima volta nella sua storia calcistica, questo arcipelago atlantico di poco più di 524mila abitanti parteciperà alla massima competizione planetaria, entrando di diritto nell’élite del calcio mondiale. La partita decisiva ha visto protagonisti tre eroi nazionali (è il caso di dirlo). Livramento, ex Verona attualmente in prestito al Casa Pia di Lisbona, ha aperto le marcature regalando il vantaggio alla sua nazionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

