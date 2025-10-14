Da 50 anni al fianco dei pazienti | AIL Ancona-Macerata celebra mezzo secolo di solidarietà e ricerca
ANCONA- L’AIL Ancona Macerata spegne 50 candeline. L’importante traguardo è stato celebrato nei giorni scorsi alla Mole. L’Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma è oggi una realtà ben nota a tutti coloro che operano o vivono nel mondo delle malattie ematologiche maligne. In. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
