Cyber-resilienza e sovranità digitale Cosa emerge dalla Ncsc Annual Review 2025

Formiche.net | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sicurezza cibernetica non è un concetto, un problema, solamente tecnico, ma intrinsecamente politico. La sicurezza di uno Stato, della sua economia, delle sue infrastrutture critiche, democratiche, cognitive e industriali passa dalla capacità di coniugare la sicurezza cibernetica e le competenze tecniche di questa alla visione politica, strategica e dottrinale che guidano i vertici dello Stato, i consiglieri, gli analisti e le agenzie di sicurezza e informazione. Questo ciò che emerge dalla lettura del documento strategico annuale del National Security Cyber Center britannico. L’economia sotto attacco Il  NCSC Annual Review 2025 fotografa con precisione chirurgica la nuova anatomia del rischio digitale. 🔗 Leggi su Formiche.net

