Cusano Mutri al via la ‘Sagra della Castagna’ tra escursioni e passeggiate fotografiche

Tempo di lettura: 2 minuti Mancano pochi giorni alla 39esima Sagra della Castagna in programma dal 23 al 27 ottobre a Civitella Licinio, frazione di Cusano Mutri. Saranno 5 giorni immersi nella natura matesina tra gastronomia, cultura, escursioni, spettacoli musicali il tutto organizzato dalla Pro Loco 'Civitella Licinio' nel suggestivo scenario del centro storico. Non mancheranno prelibatezze culinarie a base di castagne, tanti tipi di dolci come i 'panzarotti' ripieni con castagne e cioccolato, primi piatti preparati con le ricette antiche, l'angolo braceria, ma anche zuppe autunnali, le castagne del prete preparate secondo un'antica ricetta tradizionale, le classiche caldarroste e tanto altro.

