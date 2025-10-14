Curiosità una Cicogna fa tappa al Decò Maxistore di Agropoli

Una cicogna è stata avvistata dinanzi al Decò Maxistore di Agropoli, in località Mattine: innumerevoli, ieri, i cittadini che hanno segnalato il pennuto al WWF e all'Associazione Genesi dell'Ambiente. Dopo vari tentativi falliti di prelevarla, come racconta l'animalista Gerardo Scotti di Genesi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Spettacolo ad Agropoli! Una cicogna ha fatto tappa nel parcheggio del Decò Maxistore del Gruppo Infante, in località Mattine, attirando la curiosità di tanti passanti. Dopo qualche passeggiata tra le auto, ha scelto il punto Ayoka per concedersi uno spu - facebook.com Vai su Facebook

