Csm chiesta tutela per le giudici romane attaccate da Nordio sul caso Almasri Ma la corrente di destra non firma

Ilfattoquotidiano.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quindici membri del Consiglio superiore della magistratura hanno chiesto l’apertura di una pratica a tutela delle giudici del Tribunale dei ministri di Roma (Maria Teresa Cialoni, Donatella Casari e Valeria Cerulli) dopo le pesanti accuse rivolte loro da Carlo Nordio in relazione al caso Almasri. “Da modesto giurista lo strazio che il Tribunale dei ministri ha fatto delle norme più elementari del diritto è tale da stupirsi che non gli siano schizzati i codici dalle mani, ammesso che li abbiano consultati”, aveva detto il ministro della Giustizia dopo il voto della Camera che aveva negato l’ autorizzazione a procedere per lui, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano, imputati per la scarcerazione del generale libico accusato di torture. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

csm chiesta tutela per le giudici romane attaccate da nordio sul caso almasri ma la corrente di destra non firma

© Ilfattoquotidiano.it - Csm, chiesta tutela per le giudici romane attaccate da Nordio sul caso Almasri. Ma la corrente di destra non firma

Altre letture consigliate

Toghe Csm,aprire pratica a tutela giudici sezione migranti - Tutti i componenti togati del Csm delle correnti di Area, Magistratura democratica e Unicost e gli indipendenti Fontana e Mirenda, ma non quelli di Magistratura indipendente, hanno depositato la ... Da quotidiano.net

Sentenza Diciotti, i consiglieri del Csm chiedono una pratica a tutela dei giudici della Cassazione: «Commenti lesivi» - Aprire una pratica a tutela dei giudici della Cassazione, dopo le polemiche sull'ordinanza, depositata la scorsa settimana dalle Sezioni unite, sul caso Diciotti. Lo riporta roma.corriere.it

“Basta insulti dal ministro Nordio”. Togati del Csm presentano pratica “a tutela del Massimario" - Contro le parole di Nordio che ha giudicato “irriverente, improprio, polemico”, il rituale lavoro di analisi e studio del Massimario della Cassazione. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Csm Chiesta Tutela Giudici