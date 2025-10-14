CrossFit in città apre una nuova sede da 400 metri quadrati Accessibile anche a persone con disabilità
A Rimini sarà il primo box di CrossFit senza barriere, accessibile anche a persone con disabilità. Un sogno che si avvera per Tobia Celli, owner di CrossFit Way Out, che sabato scorso ha inaugurato la nuova sede – sempre in via della Lontra – con l'obiettivo dichiarato di farla diventare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
