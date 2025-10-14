Crosetto | Ci inchiniamo ai tre Carabinieri morti a Verona non lasceremo sole le loro famiglie – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 "Tutte le volte che c'è una tragedia di questo tipo piangiamo e ci inchiniamo a queste persone che sono morte mentre facevano il loro dovere. Purtroppo con la pazzia, con il terrorismo e in caso di incidenti, non è possibile prevenire la drammaticità di questi eventi. Possiamo soltanto dire che le loro famiglie non saranno lasciate sole perché fanno parte della grande famiglia della Difesa. E per il resto non possiamo far altro che punire le persone che hanno fatto questo atto incommentabile e scellerato" così il Ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine del Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione di Coldiretti, presso la sede di Coldiretti stessa. 🔗 Leggi su Open.online
