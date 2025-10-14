Cronaca risultato e gol mentre i Red Devils fanno un enorme passo avanti verso la finale della Coppa del Mondo
2025-10-13 22:49:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Belgio ha compiuto un enorme passo avanti verso la finale della Coppa del Mondo 2026 superando una battuta d’arresto iniziale e battendo il Galles 4-2 in una partita di qualificazione cruciale. Il Galles si è rivelato una spina nel fianco del Belgio nel corso degli anni, e i Red Devils hanno avuto bisogno di un gol nel finale di Kevin De Bruyne per battere i Dragons 4-3 nell’incontro di ritorno a Bruxelles dopo un’improbabile rimonta degli uomini di Craig Bellamy. De Bruyne ha giocato un ruolo chiave nel decidere la partita in favore del Belgio, anche se sembrava che potesse essere la notte del Galles quando Joe Rodon ha portato i belgi in vantaggio all’ottavo minuto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
