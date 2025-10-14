Crollo ponte Morandi per Castellucci chiesti 18 anni e sei mesi

Avrebbe rinviato gli interventi sul ponte per seguire la logica di garantire il massimo profitto all'azienda, riducendo i costi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Crollo ponte Morandi, per Castellucci chiesti 18 anni e sei mesi

