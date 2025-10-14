Crollo ponte Morandi i pm chiedono più di 18 anni di carcere per l’ex manager di Autostrade Giovanni Castellucci

Nel lungo e doloroso cammino giudiziario per accertare le responsabilità del crollo del ponte Morandi, è arrivata una svolta decisiva. Durante l'udienza del 14 ottobre 2025, i pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi hanno avanzato la richiesta di condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. Una richiesta pesante, che segna uno dei momenti più rilevanti del processo per una tragedia che ha segnato profondamente la coscienza del Paese. Leggi anche: Ponte Morandi, misure cautelari per gli ex vertici di Autostrade L'evento del 14 agosto 2018, quando il viadotto sul Polcevera cedette improvvisamente provocando la morte di 43 persone, resta ancora oggi una ferita aperta.

