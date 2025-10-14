Crollo ponte Morandi chiesti più di 18 anni di carcere per l' ex manager di Autostrade Giovanni Angelucci

Nel processo per il crollo del ponte Morandi l'accusa ha chiesto 18 anni e 6 mesi di reclusione per Giovanni Castellucci, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. La richiesta è arrivata dai pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi nell'ultima udienza di martedì 14. 🔗 Leggi su Today.it

