Crollo ponte Morandi chiesti più di 18 anni di carcere per l' ex manager di Autostrade Giovanni Angelucci

Today.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel processo per il crollo del ponte Morandi l'accusa ha chiesto 18 anni e 6 mesi di reclusione per Giovanni Castellucci, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. La richiesta è arrivata dai pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi nell'ultima udienza di martedì 14. 🔗 Leggi su Today.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

crollo ponte morandi chiestiPonte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per l’ex ad di Autostrade: “Castellucci ha sacrificato vite per i profitti” - Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, il pm ha chiesto la pena massima per l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci: "un’enciclopedia ... fanpage.it scrive

crollo ponte morandi chiestiPonte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per Castellucci. L’accusa: “Massimo livello di colpa possibile” - “L’ex Ad di Autostrada conosceva le condizioni del viadotto dal 2009”, ha spiegato il pm durante la requisitoria del processo. Lo riporta quotidiano.net

crollo ponte morandi chiestiPonte Morandi, chiesta condanna a 18 anni e 6 mesi per Castellucci - I pm hanno avanzato la "richiesta massima per gli elementi di gravità" contro l'ex Ad di Autostrade. Si legge su tg24.sky.it

