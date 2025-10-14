Crollo ponte Morandi chiesti 18 anni e sei mesi per l’ex ad di Autostrade Castellucci I pm | Molti reati prescritti

La Procura di Genova ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi di carcere per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci nel processo di primo grado per il disastro del ponte Morandi, il viadotto dell’autostrada A10 collassato il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. Si tratta della prima delle richieste formulate dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi al termine della loro lunghissima requisitoria, iniziata lo scorso giugno e proseguita per quattro mesi. Castellucci risponde di omicidio stradale e crollo, mentre per l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti è stata chiesta l’assoluzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crollo ponte Morandi, chiesti 18 anni e sei mesi per l’ex ad di Autostrade Castellucci. I pm: “Molti reati prescritti”

Leggi anche questi approfondimenti

Il processo per il crollo del ponte Morandi visto da chi non si è perso nemmeno un’udienza - X Vai su X

Approda in Cassazione il tragico crollo del ponte di Annone sulla statale 36 avvenuto il 28 ottobre 2016 - facebook.com Vai su Facebook

Crollo ponte Morandi, chiesti 18 anni e sei mesi per l’ex ad di Autostrade Castellucci. I pm: “Molti reati prescritti” - La Procura di Genova ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi di carcere per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci nel processo di primo grado per il disastro ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Ponte Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi per l’ex ad di Autostrade: “Castellucci ha sacrificato vite per i profitti” - Nel processo per il crollo del Ponte Morandi, il pm ha chiesto la pena massima per l'ex ad di Autostrade, Giovanni Castellucci: "un’enciclopedia ... Come scrive fanpage.it

Ponte Morandi, chiesta condanna a 18 anni e 6 mesi per Castellucci - I pm hanno avanzato la "richiesta massima per gli elementi di gravità" contro l'ex Ad di Autostrade. Riporta tg24.sky.it