Crollo ponte Morandi chiesti 18 anni e sei mesi per l’ex ad di Autostrade Castellucci I pm | Molti reati prescritti

Crollo ponte Morandi chiesti 18 anni e sei mesi per l'ex ad di Autostrade Castellucci

La Procura di Genova ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi di carcere per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci nel processo di primo grado per il disastro del ponte Morandi, il viadotto dell’autostrada A10 collassato il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. Si tratta della prima delle richieste formulate dai pm Walter Cotugno e Marco Airoldi al termine della loro lunghissima requisitoria, iniziata lo scorso giugno e proseguita per quattro mesi. Castellucci risponde di omicidio stradale e crollo, mentre per l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti è stata chiesta l’assoluzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

