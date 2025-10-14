Crollo Ponte Morandi | chiesti 18 anni e 6 mesi per ex ad di Autostrade L’avvocato | Pena inaccettabile

Il sostituto procuratore di Genova Walter Cotugno ha chiesto 18 anni e 6 mesi di reclusione per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade e Spea, imputato con altre 56 persone per il crollo del Ponte Morandi, a Genova, il 14 agosto 2018 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Crollo Ponte Morandi: chiesti 18 anni e 6 mesi per ex ad di Autostrade. L’avvocato: “Pena inaccettabile”

