Crollo Ponte Morandi | chiesti 18 anni e 6 mesi per ex ad di Autostrade L’avvocato | Pena inaccettabile

Il sostituto procuratore di Genova Walter Cotugno ha chiesto 18 anni e 6 mesi di reclusione per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade e Spea, imputato con altre 56 persone per il crollo del Ponte Morandi, a Genova, il 14 agosto 2018 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

