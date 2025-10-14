Crollo ponte Morandi | chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione per Giovanni Castellucci ex ad di Autostrade per l’Italia

L’accusa ha chiesto 18 anni e 6 mesi di reclusione per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, nell’ambito del processo per il crollo di ponte Morandi, viadotto crollato il 14 agosto di 7 anni fa. Nel disastro persero la vita 43 persone. La richiesta è arrivata dal pm Walter Cotugno. Rivolgendosi ai giudici, Cotugno ha sottolineato che «per Castellucci. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crollo ponte Morandi: chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione per Giovanni Castellucci, ex ad di Autostrade per l’Italia

Altre letture consigliate

Processo per il #crollo del ponte #Morandi: pm chiede 18 anni e 6 mesi per l'ex Ad di #Autostrade - facebook.com Vai su Facebook

Processo per il #crollo del ponte #Morandi: pm chiede 18 anni e 6 mesi per l'ex Ad di #Autostrade - X Vai su X

Crollo ponte Morandi, chiesti 18 anni e sei mesi per l’ex ad di Autostrade Castellucci. I pm: “Molti reati prescritti” - La Procura di Genova ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi di carcere per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci nel processo di primo grado per il disastro ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Crollo ponte Morandi: chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione per Giovanni Castellucci, ex ad di Autostrade per l’Italia - L’accusa ha chiesto 18 anni e 6 mesi di reclusione per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, nell’ambito del ... Da msn.com

Ponte Morandi, chiesti 18 anni e sei mesi per Giovanni Castellucci, ex ad di Autostrade - Svolta nel processo per il crollo del ponte Morandi: i pubblici ministeri hanno chiesto 18 anni e sei mesi di reclusione per Giovanni Castellucci, ex ... Secondo huffingtonpost.it