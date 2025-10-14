Crollo Ponte Morandi chiesta condanna a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci ex Ad di Autostrade

I pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi hanno richiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, nel processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone. Si tratta della pena più alta richiesta dall’accusa, che ha sottolineato come si tratti della . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Crollo Ponte Morandi, chiesta condanna a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex Ad di Autostrade

Scopri altri approfondimenti

Processo per il #crollo del ponte #Morandi: pm chiede 18 anni e 6 mesi per l'ex Ad di #Autostrade - facebook.com Vai su Facebook

Processo per il #crollo del ponte #Morandi: pm chiede 18 anni e 6 mesi per l'ex Ad di #Autostrade - X Vai su X

Ponte Morandi, chiesta condanna a 18 anni e 6 mesi per Castellucci - I pm hanno avanzato la "richiesta massima per gli elementi di gravità" contro l'ex Ad di Autostrade. Si legge su tg24.sky.it

Ponte Morandi: chiesti 18 anni e 6 mesi per l’ex Ad di Autostrade Castellucci - Per il crollo del ponte Morandi è stata chiesta una condanna a 18 anni e 6 mesi per l'ex Ad di Autostrade, Giovanni Castellucci. newsmondo.it scrive

Crollo ponte Morandi, chiesti 18 anni e sei mesi per l’ex ad di Autostrade Castellucci. I pm: “Molti reati prescritti” - La Procura di Genova ha chiesto la condanna a 18 anni e sei mesi di carcere per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci nel processo di primo grado per il disastro ... Segnala ilfattoquotidiano.it