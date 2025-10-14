Crollo del ponte Morandi la Procura di Genova chiede 18 anni e 6 mesi di reclusione per l' ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci

I pm, terminata la requisitoria durata quattro mesi, chiedono le condanne per l'ex ad di Autostrade e gli altri 56 imputati per la strage che costò la vita a 43 persone Il pm Walter Cotugno ha chiesto 18 anni e 6 mesi di reclusione per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Crollo del ponte Morandi, la Procura di Genova chiede 18 anni e 6 mesi di reclusione per l'ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci

