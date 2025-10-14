Crollo del Ponte Morandi | chiesti 18 anni e 6 mesi per l' ex ad di Autostrade Castellucci

Le richieste per l'ex amministratore delegato di Autostrade. Il crollo del 14 agosto 2018, fece 43 vittime. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

crollo ponte morandi chiestiProcesso per la strage del Morandi, chiesti 18 anni e 6 mesi di reclusione per l’ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci - Genova – Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto che l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castelucci sia condannato a 18 anni e 6 mesi di reclusione per la strage ... ilsecoloxix.it scrive

