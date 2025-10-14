Crollano gli aiuti militari all’Ucraina -43% a luglio e agosto | venerdì nuovo vertice Trump-Zelensky

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli aiuti militari allUcraina sono crollati del 43% in estate, nonostante il programma NATO PURL. L’Europa rallenta, intanto Zelensky vola a Washington per incontrare Trump e discutere un possibile “Mega Deal” su nuove forniture di armi e difesa aerea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

'Stop di Trump ad aiuti militari a Taiwan per 400 milioni' - Il presidente americano Donald Trump ha rifiutato di approvare oltre 400 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan questa estate, mentre cerca di negoziare un accordo ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Stati Uniti, perché lo stop agli aiuti militari a Taiwan? Il legame Trump-Putin, i nuovi rapporti Usa-Cina (e cosa c'entra TikTok) - Gli Stati Uniti non hanno approvato l'accordo per stanziare 400 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan. Lo riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Crollano Aiuti Militari All8217ucraina