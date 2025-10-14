Cristiano Ronaldo riscrive la storia con il Portogallo | doppietta e nuovo record

Cristiano Ronaldo continua a sfidare il tempo e a riscrivere la storia del calcio. Con una doppietta realizzata contro l’ Ungheria, il fuoriclasse del Portogallo ha raggiunto un traguardo straordinario: è diventato il miglior marcatore di sempre nelle qualificazioni ai Mondiali, superando l’ex recordman Carlos Ruiz del Guatemala. Un risultato che conferma l’incredibile longevità e la fame infinita di un campione che, anche a 40 anni, non smette di stupire. Ronaldo sorpassa Ruiz e stabilisce un nuovo primato. Il capitano del Portogallo ha firmato il suo 40° e 41° gol nelle qualificazioni ai Mondiali, ribaltando l’iniziale vantaggio dell’Ungheria e regalando un’altra vittoria alla squadra di Roberto Martínez. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

