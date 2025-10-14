Cristiano Ronaldo riscrive la storia con il Portogallo | doppietta e nuovo record

Rompipallone.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Ronaldo continua a sfidare il tempo e a riscrivere la storia del calcio. Con una doppietta realizzata contro l’ Ungheria, il fuoriclasse del Portogallo ha raggiunto un traguardo straordinario: è diventato il miglior marcatore di sempre nelle qualificazioni ai Mondiali, superando l’ex recordman Carlos Ruiz del Guatemala. Un risultato che conferma l’incredibile longevità e la fame infinita di un campione che, anche a 40 anni, non smette di stupire. Ronaldo sorpassa Ruiz e stabilisce un nuovo primato. Il capitano del Portogallo ha firmato il suo 40° e 41° gol nelle qualificazioni ai Mondiali, ribaltando l’iniziale vantaggio dell’Ungheria e regalando un’altra vittoria alla squadra di Roberto Martínez. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

cristiano ronaldo riscrive la storia con il portogallo doppietta e nuovo record

© Rompipallone.it - Cristiano Ronaldo riscrive la storia con il Portogallo: doppietta e nuovo record

Argomenti simili trattati di recente

cristiano ronaldo riscrive storiaCristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia - Tra contratti, sponsor e brand CR7, diventa il primo calciatore miliardario della storia. Lo riporta 105.net

cristiano ronaldo riscrive storiaCalcio, Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario della storia - Il cinque volte Pallone d'Oro, ex Juventus e Real Madrid, entra nel club dei miliardari, grazie a un patrimonio di circa 1,4 miliardi di dollari ... Da rtl.it

cristiano ronaldo riscrive storiaRonaldo, patrimonio da record per l’ex giocatore della Juve: tutti i dettagli e le cifre del portoghese - Ronaldo, patrimonio da record per l’ex giocatore della Juve: tutti i dettagli e le cifre del portoghese Un altro record, l’ennesimo, che questa volta va oltre il campo da gioco e riscrive la storia ec ... Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Cristiano Ronaldo Riscrive Storia