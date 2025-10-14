Cristiano Ronaldo e Nuno Mendes sbagliano tutto | la punizione più brutta di sempre in Portogallo-Ungheria
Cristiano Ronaldo ha segnato due gol in Portogallo-Ungheria, diventando il top scorer di sempre nelle gare di qualificazioni ai Mondiali. Ma è stato anche protagonista in negativo di un imbarazzante calcio di punizione, complice un disastroso Nuno Mendes. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Con la doppietta in Portogallo-Ungheria è diventato il miglior marcatore di sempre nelle qualificazioni ai Mondiali #CristianoRonaldo #DAZN - X Vai su X
Cristiano Ronaldo mette a segno un altro record ma stavolta fuori dal campo: secondo “Bloomberg” il 40enne attaccante portoghese ex Manchester United, Real Madrid e Juventus è diventato il primo calciatore miliardario di sempre. - facebook.com Vai su Facebook
Cristiano Ronaldo e Nuno Mendes sbagliano tutto: la punizione più brutta di sempre in Portogallo-Ungheria - Ungheria, diventando il top scorer di sempre nelle gare di qualificazioni ai Mondiali ... Si legge su fanpage.it
Infinito Ronaldo, altro record a 40 anni: è il re dei bomber nelle qualificazioni ai Mondiali - A quarant’anni suonati, Cristiano Ronaldo continua a riscrivere la storia del calcio, stavolta nelle qualificazioni ai Mondiali. Come scrive msn.com
Portogallo-Irlanda: dove vederla, orario e probabili formazioni. Il giallorosso Ferguson sfida Cristiano Ronaldo - Con due vittorie in altrettante gare e il primo posto in tasca, il Portogallo punta deciso al Mondiale 2026. Lo riporta ilmessaggero.it