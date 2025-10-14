Cristiano Ronaldo è di nuovo leggenda | doppietta all’Ungheria e nuovo record Mondiale

Calcionews24.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. CR7 eterno, staccati Messi e Lewandowski Cristiano Ronaldo non si accontenta mai. Nella serata di martedì, durante la partita di qualificazione al Mondiale 2026 contro l’Ungheria, il capitano del Portogallo non si è limitato a segnare un gol, ma ha messo a segno una doppietta, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cristiano ronaldo 232 di nuovo leggenda doppietta all8217ungheria e nuovo record mondiale

© Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo è di nuovo leggenda: doppietta all’Ungheria e nuovo record Mondiale

