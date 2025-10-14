. CR7 eterno, staccati Messi e Lewandowski Cristiano Ronaldo non si accontenta mai. Nella serata di martedì, durante la partita di qualificazione al Mondiale 2026 contro l’Ungheria, il capitano del Portogallo non si è limitato a segnare un gol, ma ha messo a segno una doppietta, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo è di nuovo leggenda: doppietta all’Ungheria e nuovo record Mondiale