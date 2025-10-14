Crisi per l’azienda che produce macchinari per i chip | vuole licenziare quasi la metà dei dipendenti
È stata annunciata la procedura di licenziamento collettivo per 57 dipendenti (su 134) della Lpe di Baranzate, hinterland Nord di Milano. Nei capannoni dell’azienda vengono prodotti reattori epitassiali per carburo di silicio e silicio: macchinari altamente tecnologici utilizzati per la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La storica azienda cesenate versa in uno stato di crisi profonda - facebook.com Vai su Facebook
Victoria Beckham, l'azienda in crisi e le spese folli: 70mila dollari solo per le piante - X Vai su X
Crisi per l’azienda che produce macchinari per i chip: vuole licenziare quasi la metà dei dipendenti - Succede alla Lpe di Baranzate, azienda specializzata nella produzione di macchinari per realizzare chip. Come scrive milanotoday.it