Crisi per l’azienda che produce macchinari per i chip | vuole licenziare quasi la metà dei dipendenti

Milanotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata la procedura di licenziamento collettivo per 57 dipendenti (su 134) della Lpe di Baranzate, hinterland Nord di Milano. Nei capannoni dell’azienda vengono prodotti reattori epitassiali per carburo di silicio e silicio: macchinari altamente tecnologici utilizzati per la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

