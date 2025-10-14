Crisi idrica Marano M5S | Agricoltura siciliana al collasso gestione emergenza disastrosa

“Dopo agrumi, meloni e angurie, adesso anche i carciofi rischiano di scomparire dalla Sicilia a causa di una crisi idrica senza fine e ancora senza soluzioni. Un fallimento che porta la firma di questo governo regionale e di tutto il centrodestra, incapace di fornire risposte agli agricoltori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

TAVOLO DI CRISI SU EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA - AGGIORNAMENTO - Stamattina, insieme ad altri Sindaci e colleghi del Consiglio comunale di Usini, abbiamo partecipato al tavolo di crisi sulla emergenza idrica convocato dalla Presidente del - facebook.com Vai su Facebook

CRISI IDRICA «ORA SERVONO I FATTI» - Dopo Confagricoltura anche il Comitato spontaneo dei giovani agricoltori chiede la testa di Cicala L’appello: «Urge un cambio di passo, perchè questa situazione è dovuta a un errore di gestione» - https://lecronachel Vai su X

Crisi idrica, Marano (M5s): “Agricoltura siciliana al collasso, gestione emergenza disastrosa” - A dirlo è Jose Marano, deputata regionale M5s e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Assemblea regionale siciliana, a proposito della denuncia dei produttori della ... Si legge su msn.com

Ritardi nei lavori per la nuova rete idrica Agrigento, Carmina (M5S) presentata interrogazione parlamentare - La deputata del Movimento Cinque Stelle chiede al Governo di attivare la cabina di regia nazionale per la crisi idrica "perché il diritto all’acqua è un diritto umano fondamentale e rientra tra i live ... agrigentonotizie.it scrive

M5S. Crisi idrica: la Giunta Bardi interviene fuori tempo massimo - Il Partito Democratico di Basilicata, con il suo commissario regionale senatore Daniele Manca, aderisce al presidio e alla fiaccolata “Dignità e sicurezza per chi lavora la terra”, promossi dalle ... Da lasiritide.it