Crisi idrica l' allarme di Jose Marano M5s | Agricoltura siciliana al collasso

“Dopo agrumi, meloni e angurie, adesso anche i carciofi rischiano di scomparire dalla Sicilia a causa di una crisi idrica senza fine e ancora senza soluzioni. Un fallimento che porta la firma di questo governo regionale e di tutto il centrodestra, incapace di fornire risposte agli agricoltori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

TAVOLO DI CRISI SU EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA - AGGIORNAMENTO - Stamattina, insieme ad altri Sindaci e colleghi del Consiglio comunale di Usini, abbiamo partecipato al tavolo di crisi sulla emergenza idrica convocato dalla Presidente del - facebook.com Vai su Facebook

CRISI IDRICA «ORA SERVONO I FATTI» - Dopo Confagricoltura anche il Comitato spontaneo dei giovani agricoltori chiede la testa di Cicala L’appello: «Urge un cambio di passo, perchè questa situazione è dovuta a un errore di gestione» - https://lecronachel - X Vai su X

Crisi idrica, Marano (M5s): “Agricoltura siciliana al collasso, gestione emergenza disastrosa” - Allarme dei produttori di carciofi dalla Piana di Catania, la deputata regionale presenta un’interrogazione parlamentare: “Se spariscono i nostri prodotti ... Lo riporta msn.com

Si aggrava la crisi idrica nell'Isola, scorte sotto il 40% - La crisi idrica si fa sentire in Sardegna, soprattutto nella parte meridionale e nel Sulcis, ma la situazione è problematica in quasi tutta l'Isola tranne in Ogliastra, parte del Nuorese e in Gallura. ansa.it scrive

Coldiretti: «È ancora emergenza idrica nel Sud Sardegna» - L’associazione evidenzia come la situazione rimanga critica, con invasi a livelli preoccupanti e restrizioni ancora attive sull’uso dell’acqua ... Secondo unionesarda.it