Con l’inizio dell’autunno, la Germania si trova di fronte a una nuova, possibile, crisi energetica. Secondo quanto riportato dal Berliner Zeitung, il colosso energetico statale Uniper ha annunciato l’intenzione di chiudere uno dei suoi maggiori depositi di gas a Breitbrunn, sul lago di Chiemsee, per motivi economici. La decisione arriva in un momento critico, dopo che la stessa Uniper aveva commissionato uno studio che avvertiva dei rischi di depositi insufficientemente riempiti: in uno scenario estremo, i prezzi del gas potrebbero schizzare fino a 150 euro per megawattora, causando danni miliardari alla già debole economia tedesca. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Crisi energetica in Germania? Con la fine del gas russo, lo stoccaggio non conviene più

