Crisi di liquidità alla Fdf presidio dei lavoratori fino al saldo degli stipendi

Veronasera.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione ai cancelli della Fdf a Vallese di Oppeano, azienda controllata dalla Aso H&P. Da ieri, 13 ottobre, la Rsu aziendale, in accordo con i sindacati veronesi Fiom Cgil e Uilm Uil, ha dichiarato lo stato di agitazione a oltranza di tutte le maestranze, istituendo un presidio permanente. 🔗 Leggi su Veronasera.it

