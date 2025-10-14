Crisi di liquidità alla Fdf presidio dei lavoratori fino al saldo degli stipendi
Tensione ai cancelli della Fdf a Vallese di Oppeano, azienda controllata dalla Aso H&P. Da ieri, 13 ottobre, la Rsu aziendale, in accordo con i sindacati veronesi Fiom Cgil e Uilm Uil, ha dichiarato lo stato di agitazione a oltranza di tutte le maestranze, istituendo un presidio permanente. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Secondo una simulazione della Banca centrale europea, la diffusione dell'euro digitale rischia di causare una crisi di liquidità alle banche più piccole. L'articolo di @marcodellaguzzo - X Vai su X
L’amministrazione Trump ha avviato un piano di sostegno finanziario a favore dell’Argentina, che consiste in un accordo di swap da 20 miliardi di dollari - cioè uno scambio temporaneo di valute per fornire liquidità in dollari - e acquisti diretti di pesos argentini - facebook.com Vai su Facebook