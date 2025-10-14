Crisi al Rizzoli l’assessore regionale Massimo Fabi | Non ci sarà nessun reparto ortopedico per gli anziani
Bologna, 13 ottobre 2025 - “Nessuno vuole aprire un reparto orto-geriatrico all’interno del Rizzoli “. La garanzia arriva dall’assesso alla Salute, Massimo Fabi che, questa mattina, ha risposto in Regione a un question time di Forza Italia e Avs. Fabi sgombra, quindi, il campo dall’ipotesi di un reparto, all’interno dello Ior, dedicato alla ortpedia delle persone anziane: su quel fronte ci sono le “unità mobili e multidisciplinari che comprendono anche le funzioni geriatriche”. L’idea di un reparto di orto-geriatria aveva sollevato i dubbi dei chirurghi del Rizzoli che avevano sottolineato come l’Istituto non abbia le competenze per gestire pazienti altamente complessi come gli anziani, portatori di più patologie contemporaneamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
