Criminalità diffusa e tutele per le Forze dell’Ordine | grande partecipazione al convegno organizzato dalla Segreteria Provinciale FSP Taranto
Tarantini Time Quotidiano Questamattina, presso la sala conferenze “Domenico Pellegrino” della Questura di Taranto, si è tenuto il convegno promosso dalla Segreteria Provinciale FSP Polizia di Stato di Taranto dal titolo “Criminalità diffusa e tutele per le Forze dell’Ordine”, un importante momento di confronto tra istituzioni, operatori e rappresentanti del mondo giudiziario. Dopo i saluti iniziali del Segretario Provinciale FSP Taranto Rocco Caliandro, del Prefetto di Taranto Paola Dessì e del Questore Michele Davide Sinigaglia, è intervenuto in collegamento da remoto, per impegni istituzionali, l’ On. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
