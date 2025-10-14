Cresce il turismo nel capoluogo Aumentano gli arrivi e le presenze | L’obiettivo è destagionalizzare

Destagionalizzare l’offerta turistica con una proposta variegata, capace di attrarre flussi di turisti 365 giorni all’anno, promuovendo un turismo sostenibile, esperienziale e diffuso. Questo l’obiettivo dell’amministrazione spezzina che, a fronte dei dati – tutti positivi – relativi alla stagione turistica estiva appena trascorsa, ha già ben chiare le nuove strategie. Dai dati dei flussi turistici dell’osservatorio regionale disponibili a oggi, si nota una sostanziale tenuta dei numeri degli arrivi e delle presenze nella provincia della Spezia, dove a un lieve calo delle presenze corrisponde un incremento degli arrivi e delle presenze a livello comunale; con addirittura un aumento del 4% delle presenze da gennaio fino a luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cresce il turismo nel capoluogo. Aumentano gli arrivi e le presenze: "L’obiettivo è destagionalizzare"

