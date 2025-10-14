Cremlino la guerra del gelo | come prova a far crollare l' Ucraina

Due chiamate in due giorni. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un secondo colloquio con l’omologo americano Donald Trump, dopo una prima telefonata sabato, per discutere in particolare della difesa antiaerea e del settore energetico dell’Ucraina. «Ho appena parlato con il presidente degli Stati Uniti», per la seconda volta in due giorni, «e anche la conversazione di oggi (ieri, NdR) è stata molto produttiva», ha scritto sui suoi social il leader di Kiev. «Ieri abbiamo concordato una serie di argomenti da discutere oggi, e abbiamo coperto tutti gli aspetti della situazione: difesa delle vite umane nel nostro Paese, rafforzamento delle nostre capacità – nella difesa aerea, resilienza e capacità a lungo raggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Cremlino, la guerra del gelo: come prova a far crollare l'Ucraina

News recenti che potrebbero piacerti

Giovedì il Cremlino aveva rinnovato l'invito al tycoon per un bilaterale sulla guerra in Ucraina. Oggi la conferma da Mar-a-Lago Vai su Facebook

L'economia di guerra di Putin. Il Cremlino aumenta le tasse per finanziare il conflitto, mentre l’economia rallenta e l’Occidente è chiamato a rendere insostenibile questa strategia attraverso sanzioni e sostegno all’Ucraina - X Vai su X

Ucraina, il Cremlino: 'La Nato è in guerra con la Russia' - "La Nato è di fatto in guerra con la Russia", ha denunciato il Cremlino, dopo giorni tesissimi sui cieli dell'Europa orientale, sorvolati da droni di Mosca e abbattuti dalla Polonia. Da ansa.it

Guerra Ucraina, il Cremlino: "La Nato è di fatto in guerra con la Russia" - Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che "la Nato è di fatto coinvolta" nel conflitto russo- Secondo tg24.sky.it

Cremlino: «La Nato è in guerra con la Russia». Crosetto: «L'Italia è impreparata a un attacco» - Il portavoce di Vladimir Putin, Dmitri Peskov, dichiara che «la Nato è di fatto coinvolta» nel conflitto russo- Riporta leggo.it