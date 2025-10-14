CREA il futuro digitale nasce dai giovani in Sicilia

Cataniatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sicilia non è solo una terra da cui partire, ma una terra in restare! Con questa convinzione nasce CREA, il primo evento di formazione digitale in Sicilia ideato dall’associazione ITACA (associazione no profit che punta alla formazione dei giovani siciliani) che si terrà il 20 ottobre dalle 16. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Nasce MarketDomain.it: L’Oro Digitale per Imprenditori e Investitori del Futuro - In un’epoca in cui il traffico online è il vero capitale e il posizionamento su Google vale più di una ... Si legge su diregiovani.it

IA, ricerca crea chatbot con versione digitale di se stessi nel futuro: come funziona - Se oggi aveste vent’anni e vi fosse data la possibilità di parlare con una futura versione di voi più adulta, che cosa chiedereste? tg24.sky.it scrive

Nasce l'Innovation Hub del PSN, per il futuro della PA - Un ecosistema collaborativo per accelerare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione: così è definito il nuovo Innovation Hub del Polo Strategico Nazionale, appena presentato. Segnala punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Crea Futuro Digitale Nasce