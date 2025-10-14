CREA il futuro digitale nasce dai giovani in Sicilia

La Sicilia non è solo una terra da cui partire, ma una terra in restare! Con questa convinzione nasce CREA, il primo evento di formazione digitale in Sicilia ideato dall’associazione ITACA (associazione no profit che punta alla formazione dei giovani siciliani) che si terrà il 20 ottobre dalle 16. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Recinzioni, razzi e soppressione del dissenso: il centro operativo di SpaceX in Texas è diventato centro abitato. E crea un precedente per un futuro decisamente poco desiderabile - facebook.com Vai su Facebook

Intesa Sanpaolo crea Academy4Future, il polo di formazione per la banca del futuro, con percorsi qualificanti destinati alle oltre 90 mila persone del Gruppo: 8 facoltà, 10 programmi su argomenti tecnici, manageriali e #softskills. https://group.intesasanpaol - X Vai su X

Nasce MarketDomain.it: L’Oro Digitale per Imprenditori e Investitori del Futuro - In un’epoca in cui il traffico online è il vero capitale e il posizionamento su Google vale più di una ... Si legge su diregiovani.it

IA, ricerca crea chatbot con versione digitale di se stessi nel futuro: come funziona - Se oggi aveste vent’anni e vi fosse data la possibilità di parlare con una futura versione di voi più adulta, che cosa chiedereste? tg24.sky.it scrive

Nasce l'Innovation Hub del PSN, per il futuro della PA - Un ecosistema collaborativo per accelerare la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione: così è definito il nuovo Innovation Hub del Polo Strategico Nazionale, appena presentato. Segnala punto-informatico.it