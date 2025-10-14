Cratere di 10 metri sulla provinciale 38 | a Cantù si lavora per il montaggio dei cunicoli prefabbricati

Quicomo.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono secondo programma gli interventi lungo la SP38, nel tratto tra Cantù e Alzate Brianza, dove il maltempo delle scorse settimane aveva provocato l’apertura di una voragine profonda dieci metri, un vero e proprio cratere che aveva reso la strada impraticabile.Dopo giorni di lavoro intenso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

