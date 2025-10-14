Covid gravi danni neurologici dal vaccino | indennizzo a una 52enne

La donna è arrivata a non poter più camminare. Il ministero della Salute, che in sede amministrativa aveva respinto la domanda di indennizzo, è stato condannato al riconoscimento del legame. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Covid, "gravi danni neurologici dal vaccino": indennizzo a una 52enne

