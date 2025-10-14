Covid donna non cammina più dopo la vaccinazione | il ministero della salute dovrà versarle 3.000 euro al mese
Il ministero della Salute è stato condannato a versare un indennizzo mensile di circa 3.000 euro a una donna di 56 anni, E.G., residente ad Alba, che ha subito gravi danni neurologici dopo la somministrazione di due dosi di un vaccino anti Covid prodotto dalla ditta Pfizer. Lo ha stabilito il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
