Covid donna non cammina più dopo la vaccinazione | il ministero della salute dovrà versarle 3.000 euro al mese

Torinotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Salute è stato condannato a versare un indennizzo mensile di circa 3.000 euro a una donna di 56 anni, E.G., residente ad Alba, che ha subito gravi danni neurologici dopo la somministrazione di due dosi di un vaccino anti Covid prodotto dalla ditta Pfizer. Lo ha stabilito il. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

covid donna cammina pi249Non cammina più dopo il vaccino Covid: riconosciuto indennizzo ad una 52enne di Cuneo - La sentenza apre il dibattito sulla responsabilità dello Stato e il diritto all’indennizzo. Lo riporta giornalelavoce.it

covid donna cammina pi249Il vaccino Covid responsabile di «gravi danni neurologici»: 52enne cuneese non cammina più, il Ministero della Salute dovrà pagare l'indennizzo - Il Tribunale civile di Asti ha riconosciuto in primo grado «il nesso di causa». Si legge su torino.corriere.it

